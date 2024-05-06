健保點值保障爭議未解，國民黨團提案，點值分別應保障0.95及1元，立法院公聽會今召開前，國民黨立委陳菁徽與醫界8大團體召開記者會，呼籲政府支持健保點值一點一元的政策調整，不應讓人民健康權益持續打折。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若可達成「1點1元」的訴求，醫界第一件事就是為醫事人員加薪，幅度甚至有機會達20％。

陳菁徽表示，今天公聽會現場有很多醫界朋友、前輩共同出席，反應目前醫事人員對現在醫療的慘況已經忍無可忍，百忙也要抽空來公聽會為人民健康，更為自己的工作權、人權請益，要政府聽到醫療現場的心聲。

陳菁徽指出，衛福部若到醫院實際走訪，就會看到急診病患爆滿、無人照顧，這都是醫護面對無數的加班、工作壓力而無奈出走造成的慘況。政府對醫療資源的經費不足，不只是傷害醫事人員的工作權益，更會危害到國民的健康。

即將卸任的衛福部長薛瑞元曾以經費問題來表達健保點值提高的困難。對此，陳菁徽痛批，部長眼裡的數字，都是醫事人員最關心的人民健康，是不可犧牲的病患權益。

陳菁徽認為，健保法的修法迫在眉睫，健保點值打折就是人民健康打折。如果醫事人員的工作條件無法提升、工作量持續難以負荷，人民就會面臨醫療資源不足、醫事人員不夠的未來。

陳菁徽對比日韓及歐美的狀況說，可見台灣的醫療支出遠遠落後國際標準，我國的人民健康餘命更因此長期遠低於世界各國。如果國外可以為了國民健康對醫事健康資源大幅挹注，民進黨政府更責無旁貸，要即刻檢討國家健保政策，共同支持健保法修法、提升國家的醫療支出。

洪子仁表示，若可達成「1點1元」的訴求，醫界第一件事就是為醫事人員加薪，幅度甚至有機會達20％。中華民國醫師公會全聯會代表蔡豐州則說，醫事人員沒有要更多，而是過去一味完全配合，他並揚言若是無法獲得回應，「不排除再上街頭取得公道」。