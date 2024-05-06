國民黨立委徐巧芯今（6）日揭露一份交通部觀光署標案，內容託人經營微博、小紅書等大陸社群平台帳號，目的是為提高大陸市場對台灣旅遊的關注，她直呼，民進黨先前一再示警大陸社群平台的危險性，結果現在又開出這樣的標案，「要拿又要罵，有看過這種政府嗎？」

「交通部竟然賺紅錢」，徐巧芯今與同黨立委葉元之、桃園市議員凌濤一同召開記者會，公布了標案，其公告日是今年4月30日，機關名稱是觀光署上海辦事處，標案名稱則為「台灣觀光社群媒體」，要做的，是委託人經營微博、微信、小紅書，以「個人遊台灣」為主題發文，相關預算達145萬9260元。

徐巧芯痛批，政府一天到晚告訴大家微博、小紅書很危險，有民進黨立委甚至提出要禁用，結果觀光署現在卻開出這樣的標案，這實在令人非常意外。她質疑，標案內容提及，要提高大陸市場對台灣旅遊市場的關注，但現在兩岸之間有旅遊了？前總統馬英九、國民黨立院總召傅崐萁先後訪陸被民進黨罵翻，但知道他們能爭取兩岸雙方旅遊，所以又開始在做相關準備？「要拿又要罵，有看過這種政府嗎？」