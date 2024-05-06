花朵杯盤款以玫瑰、蝴蝶蘭、九重葛、黃荊為圖樣。（屏縣府提供／羅琦文屏東傳真）

花果杯盤款以可可、洋蔥、武威山烏皮茶、鵝鑾鼻燈籠草為設計。（屏縣府提供／羅琦文屏東傳真）

母親節將至，屏東縣政府特別推出城市杯「致，一杯子的美好」骨瓷杯盤組，杯身融入8種屏東特有植物圖樣，8日起在屏菸1936文化基地及看海美術館限量開賣。縣府表示，清新典雅的對杯禮盒是母親節禮物首選，也藉此傳達「一輩子的美好」祝福。

縣府傳播暨國際事務處指出，屏東城市杯的杯身以特殊釉色技法呈現，花朵杯盤款以玫瑰、蝴蝶蘭、九重葛、黃荊為圖樣，有著柔嫩的淡粉、優雅的藍紫，鮮花盛開，蝴蝶飛舞，春意盎然；花果杯盤款則以可可、洋蔥、武威山烏皮茶、鵝鑾鼻燈籠草為設計，有著太陽光的暖黃、質樸大地的紅棕，鬱鬱蔥蔥，蜜蜂授粉，生機勃勃，兩款皆賦予城市杯生動活潑的靈魂，金色手把更為骨瓷杯增添了一抹奢華的光彩。

傳播處表示，城市杯的禮盒包裝也很典雅，純白搭配燙金花樣的簡約風格，深具質感。內附精緻的中文小卡，也為日後縣府辦理行銷活動或接待國際外賓時，翻譯成英、日文版本，不管是當作伴手禮或自用收藏皆宜。

傳播處表示，縣府藉由文創商品打造屏東美學，從去年備受好評的黑鮪魚文化觀光季「聲景鑰匙圈」、2024年屏東燈節動畫小提燈「龍光柵現」、以手繪插畫呈現山林美景的旅遊手冊「屏東聲山中」，到這次以屏東特有植物設計城市杯，不斷翻轉公部門創意與美學，希望從視覺就讓人眼睛一亮，進而想要認識屏東。

傳播處表示，城市杯禮盒「致，一杯子的美好」諧音「一輩子的美好」，希望與大家分享祝福，歡迎民眾5月8日起至屏菸1936文化基地（限量250組）與看海美術館（限量50組）購買，每組定價為1200元，想要收藏的朋友千萬不要錯過難得機會。