台灣大學日前宣布提早放寒假，假期長達56天，而台師大、台科大也屬於台大系統，3校成為全台最早放寒假的學校。對此，清大、陽明交大也公布113學年度行事曆，今年9月起將實施一學期16周學制，率先跟進台大系統提早放寒假，今年12月23日起爽放56天。
台灣大學日前公布113年學年度行事曆，採取一學期16周學制，今年第1學期從9月2日開始，12月23日提早放寒假，一路放到明年2月14日情人節，但因2月14日遇周末，實際要到2月17日星期一才開學，等於寒假放56天，將近2個月。
由於台大、台師大、台科大3校組成「台灣大學系統」，3所學校行事曆一致，因此台師大、台科大也將從12月23日起放寒假。
對此，清大、陽明交大也宣布從18周改為16周學制，根據清大、陽明交大公布的113學年度行事曆，也和台大一樣從12月23日起放寒假，一路放到明年2月17日才開學，爽放56天寒假。
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