Raffy had a Sunday tee time. pic.twitter.com/FakebKQWkL — Red Sox (@RedSox) May 5, 2024

明尼蘇達雙城6日在主場遭到紅襪強襲，中斷33年來最長的一次連勝，紅襪終場9比2獲勝。雙城球星柯瑞亞（Carlos Correa）說：「任何時候拿到12連勝都是很特殊的，這很罕見，你只需要好好享受並團結隊伍，這讓我們彼此感覺更像是家人而不僅是隊友。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示輸掉前兩戰當然很糟，不過第3場要上飛機之前獲勝讓全隊心情愉悅，接下來要在客場跨聯盟對戰勇士。吉田正尚4月29日對戰小熊時左手拇指拉傷，進入10天傷兵名單，接受MRI檢查之後還在評估是否需要開刀治療。

前一次雙城12連勝要追溯到1991年，當時他們還在美聯西區，從分區墊底藉著15連勝攀上龍頭，最後摘下世界大賽冠軍。這也是雙城33年來唯一的總冠軍，他們轉到美聯中區之後還未打進過世界大賽，這波12連勝可以說是好的開始。

雙城4月23日開啟連勝之路，原本在美中只贏過擺爛的白襪，現在雙城從7勝13負衝上19勝14負，與皇家並列分區老二，落後守護者2.5場勝差。

然而12連勝這段期間的雙城對手並不強，爐主白襪貢獻了7場（被橫掃兩次），另有天使3場系列賽被橫掃。這次紅襪3連戰，雙城先拿下兩勝，但紅襪及時反撲沒讓雙城得逞。