仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師張耕閤6日指出，耳膜破裂常見案例包括中耳炎併發症，長期鼻子過敏、鼻竇炎或是鼻咽有囊腫、鼻咽癌，造成耳咽管阻塞，都有可能進一步造成中耳積水、破裂。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

62歲方女士近3年來右側耳部持續耳癢，出現分泌物與異味，就醫發現竟是中耳炎致耳膜破裂約50％，聽力減一半，幸經耳內視鏡微創手術採其軟骨膜組織順利修復。手術示意圖。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

62歲方女士近3年來右側耳部持續耳癢，出現分泌物與異味，甚至伴隨聽力衰退，就醫發現竟是中耳炎致耳膜破裂約50％，聽力減一半，幸經耳內視鏡微創手術採其軟骨膜組織進行修補，順利修復耳膜並重建斷裂的聽小骨，聽力幾乎恢復，耳部不再有分泌物和瘙癢問題。

仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師張耕閤指出，耳膜破裂常見案例包括中耳炎併發症，長期鼻子過敏、鼻竇炎或是鼻咽有囊腫、鼻咽癌，造成耳咽管阻塞，都有可能進一步造成中耳積水、破裂，另外案例則是有被打到、戳到等外傷，不過外傷1至3個月有自行修復的可能，會先進行觀察。

張耕閤強調，術前完整評估非常重要，全面了解患者的耳鼻喉狀態，才能制定出最佳的手術計劃，減少術後復發的機會，並提高手術成效。術前需詳細檢查耳膜破損、聽力以及中耳腔和乳突腔的狀況。此外，也會評估患者鼻腔是否有鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚，或有鼻竇炎、鼻息肉等情況，這些都可能是導致耳部病變的原因。

張耕閤說，耳內視鏡微創手術不需如傳統手術在耳後創造大於5公分的切口，並能減少對肌肉和筋膜的損傷，大幅度降低術後的疼痛感和疤痕形成。且微創內視鏡系統提供更明亮、寬廣的視野，讓耳膜修補和聽小骨重建等精細手術能更加精準，預後更好。這種技術不僅能縮短患者的康復時間，還可提高手術的成功率。

張耕閤呼籲，民眾如果有中耳炎的相關症狀，如耳朵瘙癢、耳道分泌物或聽力下降，應及早就醫進行評估、診斷與治療，不僅可以防止症狀惡化，也能避免可能的併發症，如聽小骨破損、膽脂瘤的形成等等。