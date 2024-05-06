國民黨立委徐巧芯5日揭露，外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利。外交部今天召開臨時記者會表示，我國外交處境特殊，是外交部以密件處理備忘錄文件的主因，但相關文件均送立法院備查，所謂密約根本是無稽之談。對於該案涉及洩漏公務機密，外交部準備採取法律行動因應。

針對徐巧芯近日一再質疑台灣與捷克合作援助烏克蘭計畫，外交部發言人劉永健今天與歐洲司司長黃鈞耀、條法司司長連建辰召開臨時記者會提出六點回應。

劉永健指出，以全球戰略的宏觀思維來看，中國、俄國威權主義擴張的態勢越來越越明顯，如果烏克蘭在戰爭中落敗，等於是變相鼓勵威權國家擴張，俄國恐繼續侵略其他國家，而中國更可以肆無忌憚的在台海、南海、東海，甚至是太平洋進行擴張。

他說，這也是為什麼，全球民主陣營持續對烏克蘭進行援助，台灣身處於抵禦威權擴張的前線，也希望能提供烏克蘭相關協助。

對於台灣透過與理念相近的第三國合作援烏，劉永健指出，自從俄國入侵烏克蘭開始，台灣政府和民間立即展開人道援助工作。考量到台烏之間無正式官方關係，因此主要援助計畫是透過鄰近烏克蘭的友好國家，如捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克共同進行；另有一部分計畫，則是與烏克蘭地方政府或NGO直接合作。

他說明與第三國合作援烏的好處，烏克蘭仍在戰爭中，本身專注執行復原和重建的能量有限。中東歐國家與烏克蘭有長年的互動，對於援助烏克蘭也較有經驗，而且能直接與烏國官方接觸。

劉永健表示，藉由與友好國家共同援烏，進一步強化我國和中東歐國家的合作經驗與實質關係，是三贏的合作模式，未來也有助我國廠商打入烏國戰後重建的市場。

他強調，台灣與捷克合作援助烏克蘭，公開透明，經得起檢驗，相關預算都經立法院審議通過。捷克政府相當重視與台灣的合作，甚至指派烏克蘭事務特使來台簽約，今年3月第二度訪台期間也曾與媒體座談，指出台捷的援助是直接抵達烏東前線戰區，這是很多大型人道組織做不到的，台灣政府與人民應該為此驕傲。

至於台灣與捷克所簽訂的合作備忘錄，他說，外交部都有發布新聞稿說明合作大致內容。我國外交處境特殊，只要台灣和理念相近國家進一步合作，就會受到阻撓，甚至試圖破壞，這也是外交部以密件處理備忘錄文件的主因。

劉永健指出，相關文件均依照法定程序送立法院備查，立法委員均可調閱，所謂密約根本是無稽之談。 立法委員對內容有疑問，外交部可派員說明，但不可以直接在媒體面前公開機密文件，視國家機密保護於無物。外交部對於本案涉及洩漏公務機密一事，將準備採取法律行動因應。

外交部也批評徐巧芯「臆測想像、穿鑿附會，刻意誤導外界」，他說，我國與捷克合作援烏，自戰爭開始即持續討論與進行，是現在進行式。徐刻意將此事和副總統當選人蕭美琴訪問捷克做不當連結，是刻意誤導外界。

劉永健表示，之前外交部長吳釗燮在立院備詢的時候，清楚知道這點，並不隨徐起舞。徐巧芯指控，台捷合作計畫中，捷克政府指定的執行單位-捷克衛生科技院（CHTI）是一間私人公司，並非事實。

他請媒體上網去查一下這個單位的網頁，清清楚楚地說明CHTI是一個非營利組織（NPO)，而且是與捷克外交部、衛生部、內政部、工商部合作。

劉永健強調「德不孤必有鄰」，台灣積極援助烏克蘭，烏克蘭人民也表態願協助台灣一同對抗極權威脅。根據民調，47.1％烏克蘭受訪者認為，倘中國對台動武，烏克蘭必須向台灣提供協助。說明烏克蘭政府及人民對我國提供的各項人道援助計畫有感，我國透過直接、三方及多邊合作之援烏管道已發揮一定成效。