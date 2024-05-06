台中市東區福勇街昨天（5日）晚間有10名男女，為了2萬元債務糾紛談判大打出手，林姓男子等5人持滅火器、椅子砸毀對方劉女車輛，警方獲報到場雙方仍持續滋事叫囂，警方以辣椒水壓制，將現場10人全數帶回調查，警詢後，依妨害秩序及傷害等罪送辦。

台中市警局第三分局昨晚8時許獲報，東區福勇街發生民眾糾紛，線上警力到場雙方人馬各5人仍持續叫囂，員警以辣椒水及優勢警力壓制，全數帶回調查。

警方調查，全案因雙方2萬元債務糾紛引發，55歲趙女等5人到南區找48歲林男討債，雙方引爆口角大打出手，林及友人等5人分持滅火器、椅子等砸壞趙女車子，雙方各有掛彩。

警方獲報到場，雙方仍持續對峙叫囂，員警以辣椒水及優勢警力壓制現場，有人大喊「不要噴了！」、有人喊「叫救護車！」，雙方人馬各有擦挫傷情掛彩，經救護人員現場包紮，並未就醫。

第三警分局偵查隊隊長謝志遠表示，警方帶回趙女及人馬25歲林男、55歲張男、25歲吳男及邱女；林男及人馬58歲林男、19歲的林男、劉男及廖男，警詢後均依妨害秩序及傷害等罪送辦。

警方呼籲，民眾應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對觸法分子依法究辦，以維護治安。