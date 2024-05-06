立法院外交及國防委員會召委馬文君，原定16日率團考察太平島，因近日大陸與美、菲等國在南海有紛爭，藍白考察太平島遭綠營批評是幫大陸助威，陳建仁今天受訪時說，太平島是中華民國領土無庸置疑，尊重立委安排。

馬文君原訂16日率團登太平島視察，據傳已有20多名國民黨與民眾黨籍立委報名參加，但今天馬文君說因天氣等因素暫緩行程，正與國防單位討論延期時間，但因時機敏感，遭民進黨多名立委批評是在幫大陸助威，會在國際上釋放錯誤訊息。

對此，行政院長陳建仁今天上午在高雄視察「國立原住民族博物館園區預定地」時表示，尊重立委安排，因立法院有他們的權責予以尊重，但希望立委們要參考國安單位針對考察行程所做的建議。

陳建仁強調，太平島是中華民國的領土是無庸置疑的，但太平島周邊中共不斷騷擾引起國際動盪，認為應該要確保太平島穩定和平發展，在這個前提下，應與理念相同的國家，一起來維持周邊海域和平穩定。