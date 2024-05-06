71歲「阿B」鍾鎮濤1997年結束與章小蕙11年婚姻，兩人育有一子鍾嘉浚、一女鍾嘉晴。近期網路流傳一張鍾鎮濤與34歲兒子鍾嘉浚的合照，並指稱他撞臉TVB綠葉男星韋家雄，掀起網友熱議討論基因問題。

鍾鎮濤與前妻章小蕙離婚後，女兒由鍾鎮濤扶養，大兒子則在美國生活，34歲的鍾嘉浚身為星二代，一舉一動常被網友關注，近日網友曝光鍾嘉浚留有鬍渣的貌樣，讓網友留言「遺傳真是玄學啊！到底是哪裡錯了？」直指鍾鎮濤與前妻章小蕙都是俊男美女，「但兒子組合起來就是很普」，還被指出撞臉58歲TVB綠葉韋家雄：「他兒子有點像另外一個港星，飾演過黃日華版《天龍八部》中的鐵面人那個演員」。

還掀起網友留言討論起基因問題：「只要是好看的人都是基因彩票，同父同母出來的基因都會天差地別呢，父母不好看生出好看的也有，好看的人都是基因彩票。」更點名李嘉欣「她姐姐和媽媽，其實也挺東南亞長相的，只是李嘉欣長得美而已，但她姐姐可没她那麼運氣好。」同樣張柏芝也是中基因彩票，網友稱「其父母也都很普通」。