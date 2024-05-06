經濟部6日發布製造業上市櫃公司財報統整，2023年我國製造業上市上櫃公司獲利衰退，營業利益1兆4,851億元，年減26.4％。不過為保持競爭力，研發費用仍持續成長，高達6,927億，創下歷年新高，我國半導體龍頭台積電投入1,787億元居冠，其次為聯發科投入806億元居次，瑞昱投入201億元居第三。

經濟部統計，2023製造業上市櫃公司營業利益為1兆4,851億元，年減26.4％，營業利益率7.9％，較上年減少1.7個百分點。其中，電子零組件業年減28.9％，衰退最多，但營業利益率仍保持20.9％，仍連續3年維持在20％以上。營業利益前3大公司依序為，台積電9,074億元、聯電487億元及聯發科423億元。

經濟部指出，為維持製程領先優勢，積極進行相關技術開發，即使營收及獲利減少，整體研發支出仍逆勢成長，112年製造業上市櫃公司研發費用6,927億元，創下歷年新高，年增2.9％。

研發費用前3大公司，以台積電投入1,787億元居冠，年增11.1％，占整體製造業研發費用25.8％，金額及占比續創歷年新高；聯發科投入806億元居次；瑞昱投入201億元居第三。

經濟部表示，2023年整體製造業投資動能趨緩，不過規模仍有1兆1,991億元，創下歷年第3高。去年因比較基期偏高，年減率達20.9％，但投資規模連3年逾兆元。

其中化學材料及肥料業、石油及煤製品業分別年增12.8％及15.1％，主因企業因應淨零碳排趨勢增購設備，加以部分業者擴增電子級化學品產能所致。