「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威第一季財報顯示，該公司大舉拋售13%的蘋果股票，持股價值從1743億美元降至1354億美元，讓市場大感意外。值得關注的是，波克夏的現金部位，在2024年第一季大增至1889.9億美元，創下紀錄。

波克夏公布首季財報顯示，巴菲特去年第四季約減持1000萬股蘋果股票、占其持股的1%後，今年第一季再度砍蘋果持股，估計波克夏對蘋果的股權減少約13%。巴菲特解釋，這是基於稅務考量，而非對股票長期走勢的判斷。

波克夏現金部位衝上歷史新高，有網友擔憂表示，「滿手現金等崩盤了」、「感覺是獲利了結，之後要大選不確定因素太多」、「他會留那麼大部位的現金，就是看到什麼要發生了」、「真神操作，賈伯斯後，蘋果真的差好多」。

但也有網友說，「台積電也被砍倉，結果大家都知道了」、「巴菲特近期蠻反指標的，上次賣台積電，錯失大行情」。