國立東華大學理工一館因0403花蓮強震發生大火，火勢延燒逾20小時才撲滅，整體災損高達5億。花蓮縣議員今（6日）質疑，縣內因未配有化學災害消防車，才會釀出慘重災情；消防局解釋，縣內有8輛針對油性滅火的泡沫化災車，無法處理禁水性的化學火災，將找預算採購輪式拖拉乾粉滅火設備應急，並向中央爭取經費購置乾粉或其他特殊滅火藥劑的化災車，同時和有實驗室的學校加強災害演練。

花蓮縣議會今天召開定期大會，要求縣府在議程開始前，針對0403地震災害應變處理進行專案報告，由消防局長吳兆遠、建設處長鄧子榆、社會處長陳家富、觀光處長張志翔等人，依序報告各局處地震期間的工作內容。

國立東華大學理工一館因0403花蓮強震發生大火，火勢延燒逾20小時才撲滅，整體災損高達5億。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學理工一館因0403花蓮強震發生大火，火勢延燒逾20小時才撲滅，整體災損高達5億。（羅亦晽攝）

民眾黨籍縣議員傅國淵表示，東華大學理工一館上月3日地震發生後便發生火警，質疑縣內消防車為何無法即時救火，是否因沒有配備化學災防消防車有關，不僅讓火勢燒了一整天，甚至最後只能以「自己消滅自己」的方式，讓它燒完。

吳兆遠表示，消防局接獲報案後即派遣6分隊的人力前往救災，不過因實驗室櫃子倒塌且堆疊很高，人員雖有看到冒煙卻找不到火點，且因實驗室長期累積的化學物品多，校方無法給予明確資訊，只知道內含禁水性、強酸、強鹼跟有毒性等化學物質。

他說，同仁第一時間確定沒有人員受困館內後，經與校方討論，認為化學物品有相對危險性，校長考量救災安全，建議不要射水，請人員在周邊戒護，不要讓火勢延燒到其他建物，進而拉長救災時間，後續救災結束後也有對於此次救災進行檢討。

吳兆遠指出，花蓮縣內有8輛用水和泡沫混合的化災車輛，主要配置在隧道內，針對油性滅火使用，無法處理禁水性的化學火災；目前正在找預算購置輪式拖拉乾粉滅火設備，配置在轄內有需求的分隊應急，並向中央爭取經費購置乾粉或其他特殊滅火藥劑的設備及車輛。

他強調，除了消防局加強處理化學火災的量能，救災結束後也要求轄內有實驗室的高中及大學，填表記錄校內所有的化學實驗材料並送到消防局，同時固定儲存化學物品的櫃子，以免後續地震因倒塌釀災，未來也會加強學校救災演練，1年至少2至3次，幫助校方熟悉災害發生的搶救步驟。