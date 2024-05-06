蔡英文總統6日接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見進出口業者指出，去年，我國外貿總額達到7839億美元，出口貿易創下連續3年突破4300億的紀錄；今年3月單月出口418.2億美元，不僅連續5個月增長，更是兩年來的最大增幅。政府一定會做產業的靠山，持續推動各項支持產業的措施，期盼大家繼續和政府攜手合作，為臺灣的繁榮發展努力。

「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」今天由經濟部次長陳正祺陪同，赴總統府拜會蔡英文。蔡英文肯定進出口商業同業公會全聯會匯集北中南各地的優秀廠商，從傳統產業的紡織、五金，到精密機械、綠建材，涵蓋的領域十分多元。

她感謝業者長期投入國際貿易，驅動臺灣的經濟發展，「大家的努力讓臺灣經濟，即使面臨疫情的嚴峻挑戰也逆勢成長，更在國際變局中站穩腳步」，並提到，去年，我們的外貿總額達到7839億美元，出口貿易創下連續3年突破4300億的紀錄。

能夠有這些成果，蔡英文認為，除了是全民團結打拚，全聯會做為產業界和政府的溝通平台，也持續提供政府寶貴的意見，並協助推動政策，一起為臺灣開拓更多的經貿空間。

業界在推動產業發展上，面對著快速變化的國際情勢及激烈的國際競爭。她告訴大家，政府一定會做產業的靠山，持續推動各項支持產業的措施，像是協助製造業及商業服務業推動智慧化、低碳化；同時，政府也提供疫後振興及轉型發展的專案貸款，都是為了協助國內的產業，能夠導入符合國際趨勢的創新技術，持續提升國際競爭力。

蔡英文指出，這幾年來，臺灣和世界各國進行深化經貿夥伴關係，去年「台美21世紀貿易倡議」的首批協定已經完成簽署；臺灣也和英國、加拿大分別簽署「提升貿易夥伴關係協議」，以及「投資促進及保障協議」。

她說，我們不僅加強和歐美國家的經貿對話，也積極和新南向及日本等國家展開合作，協助臺灣的產業開拓更多海外市場。未來，臺灣走向世界的腳步不會停下來，她也要請大家繼續和政府攜手合作，為臺灣的繁榮發展努力。