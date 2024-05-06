大陸國家發改委近日召開民企座談會。發改委主任鄭柵潔表明，下一步，國家發展改革委將強化統籌協調，與有關部門和地方政府一道，安排中央投資支援符合條件的設備更新和循環利用專案，打好財稅、金融等政策組合拳，強化數據保障，促進產業向「新」而行。

根據大陸國家發改委消息，近日鄭柵潔主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新第2次專題座談會，與天能控股集團、西子聯合、聯影集團、康力電梯等民營企業負責人座談交流，認真聽取企業家對大規模設備更新工作的訴求建議，就下一步推動相關工作進行了深入交流討論。

民營企業參會代表詳細介紹企業生產經營情況，從生產端、需求端和回收利用端分別提出了對設備更新工作的考慮和具體意見建議。

參會代表紛紛表示，設備更新既可以説明企業提高技術水準、增強競爭力，還可以幫助老百姓改善生活、提升教育和醫療等公共服務水準，蘊藏著巨大的市場潛力。

鄭柵潔向民營企業家們介紹第一季經濟運行情況，並對企業家們的意見建議逐一作了回應。鄭柵潔指出，今年以來，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，第一季經濟呈現增長較快、結構趨優、質效向好的發展態勢，實現平穩起步、良好開局。隨著各項決策部署持續落地見效，大陸經濟回升向好態勢將得到進一步鞏固和增強，為民營經濟健康發展營造良好的宏觀經濟環境。

鄭柵潔表示，黨中央、國務院決定推動大規模設備更新，將有力拉動有效投資，增加先進產能，增進民生福祉，推進經濟轉型升級和社會發展進步。下一步，國家發展改革委將強化統籌協調，與有關部門和地方政府一道，安排中央投資支援符合條件的設備更新和循環利用專案，打好財稅、金融等政策組合拳，強化數據保障，促進產業向「新」而行。

鄭柵潔還稱，同時，設備更新還將注重向民生領域傾斜，提升公共服務品質，提高老百姓生活舒適度，讓廣大企業和群眾共用中國高品質發展紅利。