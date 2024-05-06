新北市三重銀髮人才服務據點積極與全家便利商店合作，7日起展開全國首創的新徵才模式，全家便利商店將以「兩周一次、固定周二」的辦理頻率，於三重銀髮據點進行駐點徵才，為壯世代求職者提供即時面試機會。徵才時間為下午2時至4時，5月份駐點日期為7日、21日。

勞工局長陳瑞嘉表示，全家便利商店是與新北市合作密切的友善銀髮廠商，除開發職缺、辦理專案徵才活動、職場體驗班，更在去年獲得「新北市中高齡者及高齡者友善職場認證」的肯定。

為使壯世代求職者重返及適應職場更加順利，全家便利商店也制訂三大中高齡友善策略：第一、提供專屬線上課程，根據員工適應狀況調整學習進度；第二、導入新型POS機台，放大操作字體及增加觸控面板面積，讓員工更容易上手；第三、鼓勵店舖組成青銀團隊，打造世代合作的友善職場環境。

全家便利商店人力資源部黃中甫招募經理表示，本次全台首創與銀髮據點合作駐點徵才，針對求職民眾需求安排職缺。在薪資待遇上，門市正職人員起薪29K、支援儲備店長起薪35K，支援大夜門市人員起薪39K；另外也有兼職計時人員時薪183元起。

7日起，於每隔周二下午2時至4時在三重銀髮人才服務據點（新北市三重區重新路4段12號7樓701室）舉行，歡迎有彈性工作時間需求的民眾踴躍到場應徵。

新北市政府就業服務處補充，銀髮據點協助企業從求才到留才，提供就業媒合、徵才活動、職缺刊登、企業輔導等全方位服務，希望更多友善廠商一同打造中高齡者友善職場環境。