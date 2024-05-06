雙金搖滾台語樂團「拍謝少年」，豪砸成團積蓄「一台入門進口車的錢」，打造練團錄音室成了圓夢起點。復刻年少時玩音樂「秘密基地」的他們，不僅孕育出新專輯《噪音公寓》，更宣布將於8月24日首次站上北流開唱。逢出道二十年前夕接連「圓夢」可說別具意義，更成了拍謝少年成團至今的全新音樂里程碑。

拍謝少年3人把成軍至今存的幾十年的團費全「梭哈」，終於在去年建立了一間屬於自己的錄音練團室，近日更宣布將站上北流圓夢舉辦演唱會。提及所需花費，3人低調透露這間占地不到十坪的練團錄音室從無到有共花了「一台入門進口車」的錢，儘管把成團至今的存的團費都投入，但後續在音樂上的收穫卻是源源不絕，鼓手宗翰表示：「終於有個空間讓我們可以在裡面好好練團、創作，這是最棒的事了。」而三人除了常在這寫歌創作，也把這裡當休閒屋一起喝酒聊天及聽歌、看電影。

拍謝少年8月將在北流舉辦演唱會。（海口味提供）

新歌名為〈噪音公寓〉，拍謝少年回想起過去在家編曲時曾因為音量太大而被鄰居抗議而讓住對面的阿姨破口大罵的往事，沒想到相隔十多年搬到屬於自己的練團錄音室，卻還是發生「噪音公寓」事件；原來拍謝少年在錄製〈噪音公寓〉這首歌的電吉他部分時，因為音量過大穿透了原本妥善的隔音設備，不小心打擾了鄰居作息而被抗議，讓他們不但鄭重跟鄰居道歉，更反省自己要妥善規劃時間錄音，鼓手宗翰自嘲說：「這大概是「噪音公寓」這張專輯已經開始發威的前兆吧！」

值得一提的是，拍謝少年自宣布發新輯跟登北流開唱的消息後好事連連，新專輯募資金額在短短一個月就突破上一張專輯紀錄衝破600萬大關，創下台灣樂團募資「天花板」等級，拍謝少年感謝說：「這是樂團募資的豪華三溫暖啊！我們的募資商品以及募資的回饋現場從去年就開始陸續準備，希望用最有誠意的作品的演出，回饋這群挺我們到底的樂迷朋友！」