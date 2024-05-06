汛期已至，因應極端氣候的變化，屏東縣政府針對易淤積河段、區域排水及區排支線，已優先啟動今年汛期清疏計畫，確認排水無虞，做好因應準備。屏東縣政府水利處表示，以往清理的雜物除了樹枝、雜草及布袋蓮，還有民眾丟棄的垃圾雜物，甚至有廢棄的腳踏車、飼料袋等，呼籲民眾勿亂傾倒，以免河道無法發揮疏洪功能。

水利處指出，屏縣有12條縣管河川及92條區域排水，加上區排支線，集水面積廣大，近年極端氣候的變化，一場降雨常常超過以往觀測統計雨量，若未提早因應，易造成災害，縣府今年編列約6000餘萬元預算，理各河川、區域排水及區排支線之清疏工作，預計總清理長度逾50公里。

水利處表示，每年5月至11月汛期期間，由梅雨開始，緊接著午後西南氣流帶來的午後雷陣雨，及不定期的颱風豪雨，將為屏東帶來大量的雨量，以往這些雨量易造成低窪地區積淹水情形，提早做好轄區相關排水設施雜物清理及積淤土整理，將加速排除水量，降低積淹水情勢。

水利處表示，汛期已從5月開始，提醒民眾因極端氣候變遷，短延時強降雨增加發生機率增加，應隨時保持警惕，提早準備防患淹水災情，使颱風豪雨的傷害能降到最低。