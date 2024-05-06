「男神收割機」周雨彤近期和李現在《春色寄情人》大談成人式戀愛廣受好評，她與「國民弟弟」吳磊主演的治癒愛情劇《愛情而已》6日起也在中天娛樂台播出；兩人在《愛情而已》共譜10歲年齡差的「姊弟戀」，周雨彤談及首次合作的吳磊，直言對他第一印象就是「老戲骨」，因演戲經歷相當豐富。

雖然戲裡戲外吳磊年齡都比周雨彤年紀小，但他不管劇中還是現實生活都是個相當可靠又會暖心照料旁人的暖男，周雨彤提到：「他就是很努力對自己的要求很高，更給我啟發就是努力一下又何妨」，每當周雨彤質疑自己時，吳磊就會鼓勵、稱讚她，讓周雨彤滿懷感謝。

吳磊 （右起）與「男神收割機」周雨彤大談「姐弟戀」。（中天娛樂台提供）

吳磊飾演原本前途一片光明的羽球職業運動員「宋三川」，卻因心魔導致成績一落千丈成為冷板凳球員，處於運動員生涯低潮之際，與周雨彤所飾演的運動品牌副總裁特助「梁友安」相遇，各自遇到生活低谷的兩人，最終一同成長開創新人生。吳磊除了羽球，也有不少跑馬拉松、打網球等很耗體力的戲份，他的完美詮釋讓粉絲笑稱他是「被演員耽誤的運動員」，為了完美演繹職業選手一角，他足足練了2個月的球技，「畢竟演的是專業運動員，他們那種專業的動作和狀態，肯定是沒辦法做到百分之百，那盡量就是做到最好」，雖然每天拍戲前都喊累想休息，「但一到球場上整個腿就控制不住」，吳磊總是能立馬調整成運動員振奮的狀態。

吳磊《愛情而已》演繹職業球員，被稱為「被演員耽誤的運動員」。（中天娛樂台提供）

他更笑稱在劇中太多運動的戲，讓自己「被動素顏」，因為一直流汗讓妝都花了，「感覺把這輩子的汗都留完了」，到最後直接放棄化妝，除了沒有偶像包袱之外，吳磊也相當敬業，在《愛情而已》有一場在水中拍戲，因為反覆鼻腔灌水導致流鼻血，他依舊敬業趕拍不想耽誤拍攝進度。

吳磊在《愛情而已》大秀結實的六塊腹肌。（中天娛樂台提供）

吳磊因為飾演運動員，相當注重身材管理，即使拍攝到很晚才結束也會去健身，劇中打球畫面經常能看到吳磊精壯的手臂肌肉，更大秀結實的六塊腹肌，展現他勤勞鍛鍊的成果，整部戲不僅有養眼畫面，更有許多高甜劇情撒糖不斷，像是吳磊化身「小奶狗」甜喊姐姐，時而霸氣猛攻周雨彤心房，讓觀眾看了相當動心。

吳磊（左起）《愛情而已》拍親密戲被周雨彤誇讚「非常紳士」。（中天娛樂台提供）

CP感爆棚的兩人更有許多親密戲，其中吳磊霸氣摟住周雨彤男友力爆棚的吻戲，展現超強吻功，幕後卻有個爆笑小插曲，拍攝時吳磊不小心太用力結果互相撞到彼此的嘴巴，周雨彤更揭露他私下一面，「他比較害羞又非常紳士，第一次拍親密戲他就單獨跟我聊」，就怕拍戲過程會讓周雨彤感到不舒服。

童星出身的吳磊3歲就開啟演藝生涯，至今出道已21年，累積至少80多部戲劇作品，尤其《琅琊榜》裡的「小飛流」一角深植人心，近幾年更主演《長歌行》、《星漢燦爛》、《在暴雪時分》等許多口碑夯劇，成功轉型翻轉過去童星形象。吳磊展現超強年下魅力的《愛情而已》今（6）日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。