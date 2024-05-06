國民黨立委徐巧芯爆料表示，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的合約，其中指定30％至40％要採購台灣醫材，質疑哪些廠商能夠得標。不過，民進黨立院黨團今開記者會，直指徐爆料的資料是出自於外交部函送給立委的機密資料，直指徐觸犯刑法第132條的洩密罪，影響台灣在國際的處境，呼籲外交部「法律該怎麼辦就怎麼辦」。

民進黨立院黨團副幹事長洪申翰說，徐巧芯在臉書、媒體講的內容有違法疑慮，對於外交產生非常大的傷害，徐公布的文件是交部核定的秘密文件，根本沒有什麼弊端，且該文件是送至立法院的備查資料，每個立委辦公室都有，但不能公開。

洪申翰表示，外交部坦蕩，機密資料交由國會監督，這是行政部門秘密文件，每位委員都看得到，大可在機密會議上作機密詢答，這都沒問題，國民黨也有有喜歡召開機密會議的召委馬文君，徐可請召委召開機密會議，卻反而選擇在媒體上公開價格、姓名、時間等機密資料。

綠委王定宇說，他從未看過外委會立委做過如此惡劣行徑，將無私當成揭弊，將自私掩蓋為國家利益，過往國民黨、時代力量等立委也未拿過機密資料開記者會，因為大家知道法律和國家利益，且收到機密文件，助理都不可以看，只有立委可處理，就是為了能讓機密預算或計畫受到監督。

王定宇表示，徐公開的資料內有NGO，難道以為中共不會對NGO施壓嗎？我國外交面對中國圍堵很困難，因此歷任總統都採取迂迴外交，讓國家得利、國會也得以監督。

王定宇也質疑「徐巧芯行為沒有涉犯刑法第132條嗎？台灣立委大到超越法律？」他對該案遺憾又搖頭，文件是外交部給的，徐有什麼揭弊的本事，外交部要求立委監督、協助，立委卻反而要求外交部對外說明機密資料，機密是基於國家利益。

王定宇也大酸，徐稱是用打聽的，怎不知道婆婆去貸款三次、親人都去詐騙、100萬每次講都講不一樣，國會議員可以政黨或立場不同，但保護國家利益很重要，因此他呼籲中央「法律該怎麼辦就怎麼辦，對於這樣的行為國家還要不要容忍？」