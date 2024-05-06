英國D＆AD設計與藝術指導獎是備受全球創意人矚目的大獎，曾數次獲得象徵D＆AD鉛筆獎項的國立台灣科技大學設計系副教授李根在今年獲選出任「字體應用類」評審主席，他是這個獎項創立62年來首位受邀擔任該類別評審主席的台灣人。

英國D&AD設計與藝術指導獎自1962年開始舉辦，每年均吸引成千上萬件作品報名，但僅有約5％ 的作品可以獲得提名，入選要求相當嚴格。在廣告創意與設計、互動等領域都設立不同類別的獎項，包括木鉛筆獎、石墨鉛筆獎、黃鉛筆獎、黑鉛筆獎、白鉛筆獎以及為學生設立的新血獎，其中「黑鉛筆」是最高等的榮譽。

而這次李根在受邀擔任評審主席，代表台灣人也能參與決定黑鉛筆的得獎作品，擺脫台灣設計師長期以來在國際上只有「被決定」的角色，顯示台灣設計師的表現與意見逐漸受到重視。

李根在2021年獲得木鉛筆獎肯定，也曾擔任多個國際級設計競賽的評審，擁有豐富的評審經驗，如：紐約字體藝術指導俱樂部年度獎、德國IF獎、美國Communication Arts等，在平面設計、字體設計、廣告創意和當代藝術等多個領域中嶄露頭角。

李根在表示非常榮幸能夠受邀擔任D&AD的評審主席，「擔任這一職位不僅意味著領導各類別評審團隊，更重要的是展示公平公正的評審標準，以選拔出高水準的作品。在即將於五月底在倫敦舉行的評審活動中，我期待與各國評審們一起挑選出今年最具水準的作品。」

李根在說，近年來在字體設計相關的國際競賽中，有越來越多來自漢語國家的設計師擔任評審，意味著漢語世界在國際競賽上有著不可忽視的力量，「字體應用類著重在字體在設計上的應用，並不限於必須重新設計字體，重點是字體與設計主題的融合，以及應用媒體間的密切關係。」