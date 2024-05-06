蔡英文總統6日出席「臺灣大學國際政經學院揭牌典禮」(總統府提供)

蔡英文總統6日出席「臺灣大學國際政經學院揭牌典禮」(總統府提供)

臺灣大學國際政經學院今天舉行揭牌典禮，蔡英文總統指出，該學院是依據《產學創新條例》成立的第二個國家重點領域研究學院；政府希望透過這項專法協助國立大學培育高階人才，提升產業競爭力，讓臺灣在全球經濟和供應鏈扮演關鍵角色。期盼產官學研攜手合作，為培育臺灣人才努力。

蔡英文今天與教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、臺灣大學校長陳文章等人一同出席臺大國際政經學院的揭牌典禮，以及徐州校區再造計畫的啟動儀式。她肯定臺大校長陳文章雖是化工系教授，但處理事務的能力與見解都超越了化工領域，臺大有這位校長帶領，讓她感到非常高興。

過去幾年，疫情的衝擊、俄烏戰爭、全球通膨，世界政經局勢的變動越來越快速，地緣經濟也有了新的局面。蔡英文認為，臺灣在地緣政治有著舉足輕重的位置，我們必須要培育更多具備跨領域和國際視野，熟悉政經變動，並具有戰略思維的人才。

陳文章提到學院成立的發想來自於台積電以高薪聘用政治學博士。為了國家發展成立國際政經學院，未來除了將以全英文授課，也會以「政治經濟」、「財金」、「領導與管理」，作為課程的三大主軸。

蔡英文認為，如果連企業都已深刻感受政經人才的重要性，國家就必須負起責任建立人才培育的環境。國際政經學院是臺大根據《產學創新條例》成立的第二個國家重點領域研究學院。這也是政府推動這項專法的目的，希望協助國立大學培育高階人才，提升產業競爭力，讓臺灣在全世界的經濟和供應鏈扮演關鍵角色。

今天現場有多位不同產業的董事長出席，她除了感謝大家支持學院的成立，也希望產、官、學、研各界都能攜手合作，為培育臺灣人才來努力。臺大徐州校區也舉行再造計畫的啟動典禮。蔡英文指出，徐州校區乘載了許多人的青春歲月，包括她在內。今天國際政經學院的成立，也代表著徐州校區重新出發。

她期待，徐州校區以全新的面貌和大家見面。也期許未來國際政經學院的校友們，都能成為學術界及產業界的領袖，持續促進臺灣產業的創新和升級，相信國際政經學院培育的人才未來在各領域，都將是傑出且全球性的領導人物。