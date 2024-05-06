大家都怕得糖尿病，除了從吃多、喝多、尿多三多症狀查覺外，重症暨胸腔科醫師黃軒表示，還可以觀察雙腳有沒有麻麻的、刺刺的、癢癢的、爛爛的與腳趾頭有沒有彎彎的來發現異樣，這是因為糖尿病人血糖控制差，雙腳的皮膚、感覺容易有上述5種表現，且會反覆呈現，只是病人都不太清楚。

黃軒在臉書粉專PO文指出，一般民眾注意雙腳的變化，有助查覺自己是否已開始有糖尿病？以下為糖尿病患可能出現5種腳部變化警訊。

■雙腳麻麻的：長期高血糖可能引發糖尿病足，讓腳部失去該有的靈敏度，而出現下肢麻木感，好像它們不再屬於你；足部皮膚乾燥得像沙漠無彈性；腳丫子冷得像冰塊，溫度感覺下降；足部色素沉著，就像是不均勻的塗鴉；走路時有燒灼或冰冷感，讓人難以忍受；常有螞蟻爬行的幻覺；完全感受不到對熱或冷的刺激；最嚴重的是，可能會有足部潰瘍和壞疽的風險。

■腳底刺刺的：走路時腳底刺刺的、像火燒般痛，休息片刻似乎會緩解，但一旦再踏出步伐，痛楚又如影隨形。這種痛，可能是血糖長期偏高惹的禍，引發了痛性神經病變。夜深人靜時，痛感更是加倍，醫生稱這為「間歇性跛行」。

■雙腳癢癢的：腳部皮膚發癢、乾巴巴的，就像蠟做的一樣失去了彈性，汗毛也不見了，皮膚顏色變得蒼白，還有討厭的色素沉著。這些可能是真菌感染的信號，要小心保養，不要讓這些症狀，悄悄惡化了。

■雙腳爛爛的：長期血糖不穩定，可能讓腳部的血液循環，變得不那麼順暢，這樣一來，皮膚一旦受傷，就不容易好起來，很容易感染，甚至形成難看的潰瘍。

■腳趾彎彎的：長期血糖高，不僅是數字的問題，還可能讓我們的肢體營養不足，肌肉變得瘦弱。沒有了肌肉的堅實支撐和拉扯，我們的腳趾可能會悄悄變形，變成弓形足、槌狀趾、雞爪趾的形狀。