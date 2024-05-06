日本女星米倉涼子演出《派遣女醫X》成為收視保證，劇中一句「我不會失敗」的台詞深植人心。不過戲外的她卻傳出健康亮起紅燈，因罹患「低髓液壓症候群」，而大幅減少演藝工作。她日前出席橫濱國際電影節，看起來比以往還要消瘦，她也對目前身體狀況做出回應。

米倉涼子2019年罹患「低髓液壓症候群」，由於會出現視力減退、全身無力、頭暈及頭痛等症狀，加上受到疾病影響，「無法走直線」的狀況日趨嚴重。由於現階段沒有辦法根治，只能選擇「和疾病共存」。而她由於擔憂會影響演藝工作，加上不知道何時會倒下，在幾番謹慎思考後，決定退出音樂劇《芝加哥》的演出團隊。

米倉涼子擔任橫濱國際電影節親善大使。(圖／達志影像)

米倉涼子日前擔任橫濱國際電影節親善大使，當天身穿藍色連身禮服走上紅毯，氣色不錯的她被問及身體狀況，她表示已經好轉很多，正在努力找回原先的生活步調，希望外界不用過度擔憂。目前也不斷給予自己新的挑戰，像原先是旱鴨子的她，為了鍛鍊身體，目前靠著浮板輔助，強迫自己加緊練習學會游泳，此外，她更強調希望未來有機會能參與國際級作品的演出。