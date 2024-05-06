為期3天的台南市「麻豆香」，昨天（5日）是遶境最後一天，不料6日凌晨近1點卻發生聚眾鬥毆事件，16人涉案，其中有4名青少年受傷，幸好傷勢不嚴重，多為肢體擦挫傷，麻豆警方獲報後，出動快打部隊壓制衝突兩方，並全數帶回調查。

麻豆香昨晚遶境結束後，各神轎、陣頭依序前往麻豆代天府入廟，不過有2組轎班在遶境期間就有摩擦，今天凌晨完成入廟後，兩方的轎班人員在代天府停車場發生肢體衝突，彼此友人見狀也助陣反擊。

現場有維安員警發現後立即制止，並集結其他警力將現場16名涉案關係人有效壓制、全數帶回調查。警方說，洪姓犯嫌等12名信眾，與另一方劉姓、王姓青少年等4人互不相識，來麻豆參香後發生口角糾紛，最後演變成一場聚眾鬥毆。

劉姓、王姓青少年等4名被打受傷，警方將涉嫌打人的洪男等6人依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送偵辦，劉姓青少年也在家屬陪同下提出傷害告訴。

麻豆警分局長章振國強調，優質宮廟文化是社會共同的期待，維持公共秩序是警方首要任務，任何形式的妨害社會秩序，警方都會強勢執法，依法究辦，絕不讓祈求平安的廟會活動因而變調。