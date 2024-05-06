王若琳（Joanna）暌違4年推出全新英文創作專輯《Hotel La Rut 破爛酒店》，她之前與團隊特別飛往冰島錄製專輯，6星期的錄製期間，她不斷被冰島的夢幻景色震撼，還如願騎到冰島馬，讓Joanna直呼「好幸運」；完成專輯製作後，Joanna展開大陸巡演，好評不斷，不斷加場，今年在蘇州、南京、北京、長沙、上海等城市演出，預計到今年底前演出累計超過30場。

《Hotel La Rut 破爛酒店》籌備2年之久，過程中正值疫情期間，非常思念出走的Joanna，很快就下定決心答應專輯製作人要到冰島錄製專輯，Joanna在冰島待了六個星期，都和專輯音樂團隊住在一起，每天開車到錄音室，邊欣賞冰島遼闊的風景邊工作，錄音的過程中，Joanna和團隊會一起摸索編曲，讓她表示：「編曲的過程很有趣，即使完全沒有回饋，但繼續編下去就會到達一個鮮明的地方，會突然找到靈感，就可以進行往下一首歌了。」

王若琳遠赴冰島錄製新專輯。（Joanna王若琳提供）

Joanna也分享：「錄音室外有廣闊的大海，還會有表情很呆的羊，附近也有Horse Ranch，偶爾還能看到訓練師把馬帶到附近散步！」她也因此很幸運地騎到了冰島馬，加上她在冰島時正值冬春季節更替時節，每天變幻莫測的夢幻景色更讓Joanna大嘆「非常震撼」，這段時光對她而言像是愉快的夏令營時光。也希望透過新專輯的作品，讓大家聽到她一直很喜歡的反差：「破爛的現實與美好的幻想。」這次也將歌曲實體化，於5月10至12日舉辦「Joanna Wang 王若琳『Hotel La Rut 破爛酒店』專輯__聽歌會」展區。