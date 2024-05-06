脫口驚吐「4月3日老天有眼發生地震」 柯建銘為失言道歉了 @ChinaTimes

【全程影音】柯建銘怒轟國民黨連擋綠營法案 脫口失言稱「老天有眼發生大地震」 @ChinaTimes

立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，民進黨總召柯建銘在程序發言時，竟語出驚人表示，4月3日「老天有眼發生大地震」，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，這是老天要救台灣的民主，此發言論引發爭議。對此，國民黨立委羅廷瑋呼籲民進黨應立刻開除柯建銘。

柯建銘今指出，國民黨立委吳宗憲當了20年的檢察官，讓他很尊敬，但就過去的發言，可以發現吳的無奈。柯建銘進一步說道，從一開始他就和吳宗憲說，國會改革要開公聽會且一條一條逐條審查，而吳永遠都回，「我知道，你去和我們傅總召說一下」，柯強調，吳有這種無奈算是本質不錯的人，但他也提醒吳，在高壓統治下還是得行使抵抗權。

柯建銘表示，吳宗憲雖然有些無奈，但仍做出一些擦邊球，像是辦專案報告，他為此非常感謝吳。柯建銘說後來國民黨拖到4月3日要硬幹時，「老天有眼發生大地震」，是老天要救台灣的民主，後來傅崐萁先走了，國民黨表決時輸一票，才因此不得不妥協。

🔴【LIVE直播】柯建銘喊「地震是老天有眼」 國民黨召開記者會呼籲民進黨開除｜2024.05.06 @ChinaTimes

柯建銘這番言論引發爭議，羅廷瑋今發文表示，柯真的失言了，並呼籲民進黨應該立刻開除柯。國民黨立委羅智強也在臉書上痛批，花蓮地震造成的傷痛，卻被柯建銘消遣做政治攻擊。羅智強強調，任何天災，都不會是老天有眼，用來懲罰某一個政黨或是政治人物，如此泯滅人性的發言，拿花蓮人、台灣人的傷痛來消遣，令人髮指，「柯建銘的發言，應當受到最嚴厲之譴責，柯建銘，以及民進黨主席賴清德，必須出面公開道歉」。

國民黨團也批評，這樣的言論嚴重缺乏人文關懷，對災民及其家屬造成難以忍受的傷害。這種冷血的政治語言，請問身為民進黨主席的準總統賴清德，能夠接受這樣的言論？地震發生一個多月，重建工作仍在進行，在花蓮鄉親傷口上灑鹽，這就是民進黨的台灣價值？

國民黨團表示，作為公眾人物，本當謹言慎行，尤其是執政黨的大黨鞭柯建銘，卻講出毫無同理心與尊重的話，冒犯災民及其家屬。台灣已經在民進黨主政之下有太多的政治對抗及撕裂言論，這樣的言語極度不適當，要求柯建銘及民進黨主席賴清德公開為此言論向花蓮鄉親及台灣民眾道歉。「政治是一時，但做人是永久，別再撕裂族群，別當家還鬧事，這是國民黨團給執政黨的最後忠告。」