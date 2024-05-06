農業部代理部長陳駿季6日到高雄美濃視察稻穀區域乾燥中心——美濃高埔頂米廠（見圖）啟用典禮。（林瑞益攝）

農業部代理部長陳駿季6日到高雄美濃視察稻穀區域乾燥中心——美濃高埔頂米廠啟用典禮，陳駿季致詞時除允諾未來會幫助農民提高收入外，他也希望未來農民以身為農業經營者為榮，「只有人家尊重我們，我們才能頂天立地站在那邊！」

陳駿季、當地民代與美濃區農會總幹事鍾清輝、高雄市農業局長張清榮等人出席美濃高埔頂米廠啟用典禮。鍾清輝在致詞時提出，希望能夠提高稻穀收購價格，透過米存摺的方式，穩定農民提高收入。此美濃高埔頂米廠未來將解決大高雄穀物乾燥問題。

陳駿季在致詞時就回應鍾清輝，表示農業部未來會透過思考與規畫，以提高稻農收入為準則，包含提高公糧（價格）、推廣當地的優質米「美濃147米」等方法。

對於未來將接掌農業部，陳駿季說，曾經有媒體問他：台灣是一個弱勢的產業，農民都靠補助過活。陳非常不認同此態度，他希望，未來一定會讓農民以身為農業經營者為榮，要強調農業的尊嚴，要讓大家知道去看農民時要看農民對土地的貢獻。農業部目前的所有資源投入就是在確保糧食安全和環境永續，當大家注意到此點，農業一定會世代傳承，後續請大家一起努力，讓農業變得更好。