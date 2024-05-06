該合作案，由浩宇進行各項腦部癌症或神經疾病治療的臨床試驗與查驗登記，預計在取得上市許可後由Bracco負責供應此微氣泡貼牌產品，並授權浩宇作為醫療器材耗材以搭配超音波治療銷售。

Bracco Imaging Spa是設立於歐洲的跨國醫療保健集團，主要業務為生產與銷售診斷成像的顯影產品，包括X光射線、電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）、超音波等應用領域，於100多個國家地區經營業務，並在全球擁有3,587名員工、7個研發中心與9座工廠。

最近熱門的韓劇「淚之女王」中，女主角罹患腦瘤所接受的「聚焦超音波與微泡治療」，現實生活𥚃正由擁有世界唯一之「無創、非侵入性聚焦超音波」，精準開啓血腦屏障，治療腦瘤的浩宇及Bracco（微泡）兌現；預計下半年在台大及長庚醫院啟動的三期臨床試驗，將使用這項合作產品治療復發性膠質細胞腦瘤，讓劇裡與真實中都難以治療的腦瘤患者，都能得到無創精準治療的新希望。

浩宇總經理龍震宇表示，Bracco集團執行長Mr. Fulvio Renoldi Bracco去年聖誕節前特別親自拜訪浩宇生醫，除了對公司專業與潛力留下深刻的印象外，也充分了解雙方合作帶來的實質加值及共享超音波治療市場的未來願景，是雙方能成功合作的重要契機。