台股今（6）日站穩20,500點之上，多維持大漲超過200點，但世芯-KY（3661）有第二季及第一季營運逐漸走揚等利多，但面臨第一季毛利率僅18.8％寫近期新低，負面訊息衝擊，今日放量開低賣低摜殺至跌停2,835元。
世芯-KY上周反彈，但外資仍然天天賣，據統計，外資上周一口氣賣超1,467張，賣壓十分沈重，尤其台股今天大漲，世芯-KY股價殺跌停，令市場感到意外，失去股王寶座，股價也跌到3,000元以下。
台股今（6）日站穩20,500點之上，多維持大漲超過200點，但世芯-KY（3661）有第二季及第一季營運逐漸走揚等利多，但面臨第一季毛利率僅18.8％寫近期新低，負面訊息衝擊，今日放量開低賣低摜殺至跌停2,835元。
世芯-KY上周反彈，但外資仍然天天賣，據統計，外資上周一口氣賣超1,467張，賣壓十分沈重，尤其台股今天大漲，世芯-KY股價殺跌停，令市場感到意外，失去股王寶座，股價也跌到3,000元以下。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。