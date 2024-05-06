台股今（6）日站穩20,500點之上，多維持大漲超過200點，但世芯-KY（3661）有第二季及第一季營運逐漸走揚等利多，但面臨第一季毛利率僅18.8％寫近期新低，負面訊息衝擊，今日放量開低賣低摜殺至跌停2,835元。

世芯-KY上周反彈，但外資仍然天天賣，據統計，外資上周一口氣賣超1,467張，賣壓十分沈重，尤其台股今天大漲，世芯-KY股價殺跌停，令市場感到意外，失去股王寶座，股價也跌到3,000元以下。