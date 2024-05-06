美國一群友人玩笑開過頭，一名不會游泳、準備攻讀醫學院的非裔學生遭白人女同學推入湖中，溺水20分鐘後才被路人救上岸急救，期間這群同學在岸邊悠哉地觀看同學溺水。非裔生送醫後一度被判定腦死、器官衰竭，不過近日狀況好轉，雖不能說話，但已能進食。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《時人》雜誌（People）報導，路易斯安那理工大學（Louisiana Tech University）研究生吉爾伯特（Christopher Gilbert）4月14日和一群友人路易斯安那州一間湖畔餐廳用餐，一群人在湖畔嬉鬧時，吉爾伯特突然遭同學推入湖中。

畫面顯示吉爾伯特被推入湖中後，友人們竟然還悠哉地看向湖中，至少1名女同學進入湖裡試圖將吉爾伯特救上岸，但最終是一名餐廳客人跳進湖裡將吉爾伯特拉上岸，並對他實施心肺復甦術（CPR）急救。陌生顧客跳進湖裡時，吉爾伯特已經溺水10分鐘，他最終受困水中近20分鐘才獲救。

不會游泳的美國非裔研究生吉爾伯特（Christopher Gilbert）遭同學推入湖中，溺水20分鐘才被救上岸，一度腦死。

吉爾伯特送醫後被宣判腦死、器官開始衰竭，醫療團隊讓他戴了3天呼吸器及葉克膜治療，所幸吉爾伯特的病情後續大幅進步，他現在已恢復意識、能自行進食，並可暫時停止使用維生系統，不過他仍無法說話，醫生說他的肺部功能只剩下20％。

'Friends' stood & watched Black med student Christopher Gilbert almost drown for 20 min after he was shoved into lake even though he couldn't swim https://t.co/lI7Nsg7Vcv pic.twitter.com/Fc54ZBcOfD — Lipstick Alley (@lipstickalley) May 5, 2024

吉爾伯特的母親尤蘭達（Yolanda George）心碎表示，當得知兒子出事時，感覺人生瞬間結束，她說26歲的兒子一直希望成為醫生，才剛完成生物科學碩士學位，正準備攻讀醫學院。

警方表示，吉爾伯特的同學們原先還想開脫責任，稱只是同學間的「惡作劇」，更有同學稱是吉爾伯特自己落水，後續一名白人女同學才承認她推了吉爾伯特一把。

同學們也稱，不知道吉爾伯特是旱鴨子，不過家屬並不採信。

吉爾伯特家屬的委任律師沛恩（Claudia Payne）表示，家屬將同學口中的「惡作劇」視為故意推入湖中的犯罪行為。