王瞳被劇中舊愛黃文星壁咚親吻。（民視提供）

藝人王瞳在民視8點檔《愛的榮耀》飾演正義感十足又溫暖的蔡小葉，劇中因跟無血緣的弟弟蔡大富（曾子益飾）有良好的互動，讓不少觀眾敲碗原地戀愛；而她戲裡的高中初戀黃冠廷（黃文星飾）出現後，三角戀的發展讓觀眾在社群討論相當熱絡。

王瞳說，這是跟黃文星第2次在8點檔配對，但因角色跟上次《市井豪門》截然不同，所以對戲也碰撞出許多新火花，算是既熟悉又新奇的感覺。這次的吻戲，因為還有壁咚橋段，燈光師跟攝影師都好忙，一直喬位置，為了讓畫面呈現出來是完美的，他們兩人也有討論如何將劇本、角色透過畫面讓觀眾感受到「廷葉CP」的甜蜜。

王瞳劇中與舊愛黃文星重逢。（民視提供）

王瞳與曾子益劇中是無血緣的姊弟。（民視提供）

王瞳表示，觀眾已經在猜「冠廷、大富、小葉」的後續三角戀發展，她自己也覺得很期待，因為連演員自己也不知道會如何神展開，只能說編劇真的很會撒糖！黃文星則說跟王瞳合作默契不在話下，拍攝時每個人都在崗位上努力，能成為《榮耀》的一員，很是開心。