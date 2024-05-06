邰智源主持的網路節目《木曜4超玩》當時以「一日系列」爆紅，曾開箱過柯文哲的一日幕僚過程，同時讓「學姐」黃瀞瑩的甜美外型備獲關注，引發不少討論。也因爲這原因，邰智源還曾跟柯文哲媽媽錄影，又現身民進黨黨部，政治傾向被外界認為是「白」或「綠」，他5日出席健美比賽便透露個人心聲。

談及政治，邰智源認為「國家不應分顏色」，「我是這裡出生的人，愛自己的父母、愛自己的家園，完全正確，alright？we are the same」，直言不管是誰執政，都要熱愛這塊土地；而先前台北市長蔣萬安曾在網路上公開邀請邰智源擔任禁菸大使，他昨表示，應該會跟台北市政府有近一步合作，推動戒菸宣導，開完笑強調：「不是戒嚴喔，是戒菸，雖然戒嚴是他們家發明的。」

過去飾演《麻辣鮮師》裡的「萬人美」老師的郭昱晴先前當選民進黨不分區立委，從演藝圈轉戰政治圈，邰智源樂見其成，「願意為國家貢獻的人，都是很好的，政治圈比較不容易，希望她能夠為國家做更多的事情，為我們一般老百姓爭取福利」。