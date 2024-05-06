吳沙國中的江欣瞳（左），在輕艇賽事上勇奪4面金牌；羅東高商的吳亭儀（中）也在輕艇項目奪下2面金牌；宜蘭高商的成喜宣（右）在游泳項目上豪奪2金1銀的成績。（吳佩蓉攝）

113年全國中等學校運動會在上個月順利落幕，宜蘭縣選手表現亮眼，30面金牌數創歷年新高。（吳佩蓉攝）

113年全國中等學校運動會在上個月順利落幕，宜蘭縣選手表現亮眼，30面金牌數創歷年新高，總獎牌數為30金18銀25銅的好成績，其中，奪得最多金牌數的為吳沙國中；今（6日）在縣民大廳表揚績優選手，縣長林姿妙肯定各級選手的努力，並感謝教練們對於選手的支持與培育，一起拚出宜蘭好運動。

此屆賽事自4月20日到25日，於台北市各競賽場館進行，選手們在群雄環伺下，不僅正常發揮並頂住各方壓力突破重圍，展現出宜蘭囝仔不屈不撓的精神與紮實苦練的成果，勇奪歷年來最佳成績；其中，培育輕艇國手的搖籃吳沙國中，囊獲6金5銀2銅的優異成績。

縣府教育處指出，今年度在水上運動項目上，以輕艇項目成績最為斐然，共摘下8金5銀4銅，划船項目繳出4金，游泳也榮得2金；另外，陸上運動項目以武術項目成績技冠群雄，一舉奪下9金2銀3銅的亮眼表現，而在田徑項目由復興國中包辦3金、柔道喜獲2金及角力、自由車各斬獲1金。

吳沙國中的江欣瞳，在輕艇賽事上勇奪4面金牌，她說，平時按表操課，才有這樣的好成績，未來會持續努力，因為未來一定會遇到更多厲害選手。羅東高商的吳亭儀也在輕艇項目奪下2面金牌，從110年至113年連續四年全中運榮獲8面金牌，她指出，每天平均練習逾4個小時，風無無阻，未來朝奧運夢想邁進。

宜蘭高商的成喜宣在上屆全中運游泳項目奪下3面銀牌，今年捲土重來，豪奪2金1銀的成績，她表示，謝謝教練與家人的支持 每天平均練習3.5個小時，有時候壓力很大，就會彈吉他、聽歌抒發情緒。

林姿妙表示，對於傑出運動員的培育機制，縣府長期投注相關經費，推動學校體育的發展，利於提供選手完善的訓練環境及建構完整的三級銜接制度，讓優秀選手願意留在宜蘭，未來將朝向爭取運動防護制度與建置更完備軟硬體設施，來提升宜蘭縣的競技運動的水平。