人類的偏好是如何形成，一直是科學家探究的重要課題。陽明交大、台北榮總與美國紐約大學的研究團隊，在微米(micrometer)層次觀察到大腦中不同腦區的神經細胞活動，揭開了偏好形成與情境影響的神經機制，為理解人類行為和決策提供重要基礎。這項研究已發表在國際頂尖學術期刊《自然通訊》上。

研究團隊發現，偏好以及影響偏好的情境因素，是由大腦中的眼眶額葉皮質、腦島和海馬迴的神經活動所掌控。這些腦區中的神經細胞群體，有些僅反應當下的偏好強弱，有些僅反應外在情境因素，也有極少部分的細胞群體同時表現兩者。這樣的發現說明了，情境因素對偏好的影響，經由空間上相鄰、功能上互補的不同神經細胞群體共同作用所產生。

主持研究的陽明交大神經科學研究所教授吳仕煒表示，瞭解人類偏好與決策是經濟學、心理學等領域關心的重要課題。透過神經科學的研究，有助於解答偏好如何在大腦形成，又如何受到情境因素影響。

他進一步解釋，偏好反映了我們對於不同事物的主觀感受，研究偏好，其實就是在研究不同個體的獨特性，以及人與人之間的個別差異。因此，這項研究也為神經科學、經濟學與心理學三種不同學科的對話奠定基礎。

有別於當下研究人類大腦所使用的功能性磁振造影（MRI）只能觀察到釐米等級的大腦活動，這次研究是少見在微米層次解析度上觀察到人類大腦的神經細胞活動，為科學家提供前所未有的神經活動細節。微米尺度的神經活動，過往只能在實驗動物的大腦中，透過神經電生理紀錄或鈣離子影像等技術得以觀察之。

台北榮總癲癇團隊主治醫師尤香玉表示，立體定位腦電波是用來治療頑治型癲癇病患判斷病灶的重要方法，可以協助臨床醫師建構病灶腦區，讓手術治療更精準。透過神經科學的研究，有望更深入理解人類行為和決策背後的神經機制，提供更多解析人類在做決策時的本質關鍵。