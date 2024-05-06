脫口驚吐「4月3日老天有眼發生地震」 柯建銘為失言道歉了 @ChinaTimes

【全程影音】柯建銘怒轟國民黨連擋綠營法案 脫口失言稱「老天有眼發生大地震」 @ChinaTimes

🔴【LIVE直播】柯建銘喊「地震是老天有眼」 國民黨召開記者會呼籲民進黨開除｜2024.05.06 @ChinaTimes

立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，期間民進黨立院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口說4月3日「老天有眼發生大地震」、讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，引發藍營批評與網友砲轟。對此，柯建銘稍早為此發言致歉。

針對柯建銘的「老天有眼」說，國民黨立委羅廷瑋發文痛批，在地震發生後，全國都在控制、減低災害，直到昨天，台中市長盧秀燕還親自前往花蓮，為花蓮觀光打氣，「只有民進黨不一樣」。羅廷瑋直言，柯建銘為了杯葛議事，脫口「老天有眼發生大地震」，他與國人想的都不一樣，沒資格擔任民意代表，民進黨應立刻開除他。

🔴【LIVE直播】脫口「老天有眼發生大地震」 柯建銘最新回應｜2024.05.06 @ChinaTimes

柯建銘稍早召開記者會時表示，0403花蓮大地震是國會的傷痛，不只是花蓮的傷痛，黨團也馬上捐100萬，若大家認為，今早所發言有引起誤解或不舒服，鄭重道歉，說話引起誤解不精準，本來就該道歉，他一向如此。

不過，柯建銘也重申國會改革，綠營版本一路遭藍白沒收審查的過程，再度痛批藍白毀憲亂政。他說，國會改革是本會期重中之重，民進黨版本希望併案審查，因為會影響憲政體制問題，因此他從司委會召委吳宗憲排法案時，就頻頻致電給對方，希望開公聽會，但對方無奈一直請他去找藍黨團總召傅崐萁。

柯建銘說，從那後7、8天後，傅崐萁就不接他的電話，傳簡訊請對方回電也置之不理，而當吳宗憲排專案報告，並規畫4月3日當日舉行公聽會、下午進入逐條審查，他又打給吳宗憲，這時也剛好發生花蓮大地震，他致電給傅崐萁，對方才第一次接電話，而傅崐萁也答應延後處理逐條審查。

至於今早為何脫口說出此言，柯建銘強調，因為國會改革，國民黨一路強壓、沒收，今早開會又沒收，以後只要任何委員會召開，藍營同意才可開、不同意就散會，這是台灣的民主嗎？藍營版本4月15日強行出委員會，本不給逐條討論，但綠營版本也寫好，差一日而已，卻丟包不審議，因為藍白有政治目的，要趕在520前要三讀通過。

柯建銘說，18日換綠營排審後也受到散會動議處置，馬上被散會，就連鍾佳濱今排審立院職權行使法和議事規則，沒有政治衝突，卻也在委員會被沒收，在野可以沒收法案，卻無法沒收台灣人民心。他強調，在野黨要在17日表決國會改革法案，就算要發言也會被停止發言，一路表決過關，本來藍委要去太平島，突然喊卡，也是因為怕17日趕不回來，整個陰謀就破裂，因此他再度重申，請國民黨不要發動網軍，抹黑政治操作沒有用，台灣人民不會輕易讓國會被沒收。

最後，柯建銘呼籲，請藍營不要再抹黑攻擊，自己的原意是以為0403那天無法開國會改革公聽會，以為後面有機會好好開會、好好審查，但他誤判藍營有良心，可以好好討論、期待可以有討論空間，但最壞的事卻一直發生。