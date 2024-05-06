新竹縣政府為提升竹北國小校園周邊人行環境，提案「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲中央補助1999萬餘元，縣府自籌439萬餘元，改善工程6日動工，預計150個工作日完工，將串聯人行路網，銜接中央路與中正西路步行路廊，讓整體人行環境更完整，打造友善安全且具美感的通學廊道。

縣長楊文科表示，打造友善人本環境、提供學童安心上下學道路是縣府的重要目標，透過爭取中央計畫挹注，逐步改善早期缺乏人行空間的舊社區周邊，相信完工後的通學廊道會讓家長放心，孩子安心！

竹北國小校長康靜慧表示，學校門前人行道寬度不足，且樹根隆起造成學生行走時容易絆倒。校門前停車接送區過於狹小，造成上下學車輛與學生爭道非常危險，感謝縣長楊文科讓竹北國小學生及家長能有安全的通學步道。

竹北國小「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」預計投入2438萬餘元，其中內政部國土署補助1999萬餘元，縣府自籌439萬餘元，改善工程總長達518公尺。

工程內容包括校園圍牆退縮後重新建置穿透式圍籬與植栽，利用退縮後的空間擴大步道寬度、重新規劃家長接送區與無障礙動線，除在校門處的中央路雙側皆設置實體人行道外，夾在竹北國小與義民中學中間的「竹義走廊」同樣也一併辦理修繕，並重新調整車道及標誌標線等行車安全設計，提升學童步行安全。

教育局長楊郡慈說，國內推動中小學「通學步道」政策，主要是保障學生上學的安全，優質的通學步道不只是一項硬體規畫設計，也發揮環境美感的境教功能，期望工程如質如期完成，提供師生友善安全且具美感的環境，也優化整體社區的生活品質。