秧悦美地度假酒店園區遍植有機香草可舒緩身心。（秧悦美地度假酒店提供）

秧悦美地於4月12日至5月15日推出「給母親的凰金假期」可享有雙人一泊二食 9300元優惠價。（秧悦美地度假酒店提供）

花蓮於4月3日發生芮氏規模7.2強震，造成嚴重災損，也重創當地觀光產業。為振興花蓮觀光，行政院推出一系列優惠措施，其中針對持有國旅卡的旅客，即日起至年底，只要在花蓮消費滿新台幣8000元，即可享有最高1萬6000元的補助。

花蓮觀光業者對此表示樂觀其成，秧悦美地度假酒店董事長尹純綢指出，花蓮青山綠水依舊。她歡迎民眾到花蓮旅遊，放鬆身心之餘，還可以伸出援手幫助在地業者。

尹純綢同時提到，秧悦美地度假酒店採用筏式基礎抗震結構，因此這次地震平安無事，旅客可以安心入住。此外，秧悦美地是台灣第二家獲得CU-GSTC「國際永續飯店認證」的度假飯店，也是台灣最低碳飯店。飯店與在地有機小農合作，提供新鮮直採的低碳有機健康餐食，園區遍植有機香草，可舒緩身心。飯店也提供低碳數位心導覽，讓旅客體驗鄉村之美。

震後至今，花蓮對外交通已大致恢復，但為了減少碳足跡，尹純綢建議旅客多使用大眾運輸，搭乘火車客運，一起為減緩地球暖化盡一份心力。