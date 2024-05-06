立法院民進黨總召柯建銘今失言說出4月3日老天有眼發生大地震，花蓮縣府行政暨研考處長吳昆儒要求他對花蓮人道歉。（羅亦晽攝）

🔴【LIVE直播】柯建銘喊「地震是老天有眼」 國民黨召開記者會呼籲民進黨開除｜2024.05.06 @ChinaTimes

脫口驚吐「4月3日老天有眼發生地震」 柯建銘為失言道歉了 @ChinaTimes

【全程影音】柯建銘怒轟國民黨連擋綠營法案 脫口失言稱「老天有眼發生大地震」 @ChinaTimes

立法院司法及法制委員會今天續審國會改革法案，民進黨總召柯建銘竟在程序發言說出，「4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主」，引起爭議。對此，花蓮縣政府強烈譴責柯建銘，不該拿災害開玩笑，要求他對花蓮人提出道歉。

柯建銘今天在立法院司法及法制委員續審國會改革法案時，脫口說出，後來國民黨拖到4月3日要硬幹的時候，但是老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主，審查在下午就停下來，因為花蓮的災情，傅崐萁先走人了，國民黨表決會輸一票，才因此不得不妥協。

針對柯建銘失言一事，花蓮縣府行政暨研考處長吳昆儒表示，所有人都不樂見天然災害或任何災害發生，這些災害會造成不論是人命、財產，甚至讓整個家庭破碎等災害損失，他認為不應該拿災害開玩笑，或是藉助說明任何理由的說法。

吳昆儒強烈譴責柯建銘的行為，認為花蓮或花蓮縣政府都會希望要求柯建銘能為這件事情提出道歉。

柯建銘中午在媒體聯訪中解釋發言原意時指出，0403花蓮大地震是國人的傷痛，倘若大家認為自己發言內容，引起誤解或不舒服，他鄭重表示道歉。