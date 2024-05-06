立法院司法及法制委員會今天續審國會改革法案，民進黨總召柯建銘竟在程序發言說出，「4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主」，引起爭議。對此，花蓮縣政府強烈譴責柯建銘，不該拿災害開玩笑，要求他對花蓮人提出道歉。
柯建銘今天在立法院司法及法制委員續審國會改革法案時，脫口說出，後來國民黨拖到4月3日要硬幹的時候，但是老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主，審查在下午就停下來，因為花蓮的災情，傅崐萁先走人了，國民黨表決會輸一票，才因此不得不妥協。
針對柯建銘失言一事，花蓮縣府行政暨研考處長吳昆儒表示，所有人都不樂見天然災害或任何災害發生，這些災害會造成不論是人命、財產，甚至讓整個家庭破碎等災害損失，他認為不應該拿災害開玩笑，或是藉助說明任何理由的說法。
吳昆儒強烈譴責柯建銘的行為，認為花蓮或花蓮縣政府都會希望要求柯建銘能為這件事情提出道歉。
柯建銘中午在媒體聯訪中解釋發言原意時指出，0403花蓮大地震是國人的傷痛，倘若大家認為自己發言內容，引起誤解或不舒服，他鄭重表示道歉。
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