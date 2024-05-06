大陸男星黃曉明與Angelababy（楊穎）2022年初結束近7年婚姻，離婚後，無論工作或感情都各自精采，至於兒子「小海綿」則由兩人共同扶養。之前常被目擊他們分別陪伴孩子，不過這次五一連假，竟被捕捉到帶著小海綿同遊上海迪士尼，「前夫妻」罕見同框。

狗仔「攝影劉大錘」日前以「黃曉明Baby和好了？」為題，上傳兩人帶著兒子到迪士尼遊玩的畫面。可見黃曉明頭戴黑色鴨舌帽、口罩，Angelababy頭上戴著玩偶髮箍，手上還抱著粉色的大玩偶，一路上兩人完全無任何互動及交談，目光也都在兒子身上，結束後便各自搭車回家。對此，狗仔也下了評論，認為「看來拋開愛情只是孩子爸媽，他倆其實也挺融洽，這樣不錯啊」。

黃曉明、Angelababy被狗仔直擊帶兒子出遊。（圖／推理君江小宴、攝影劉大錘微博）

事實上，黃曉明與Angelababy離婚後的一舉一動仍都到外界關注。黃曉明近期與網紅葉珂傳出緋聞，但當事人始終未正面回應。至於Angelababy離婚後，則將重心放在事業上，但她去年疑似到巴黎觀賞BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀（Crazy Horse），進而遭到軟封殺，連她待了近十年的節目《奔跑吧》最新季名單中也不見她的身影。還被爆與范冰冰前男友李晨的「烏龍戀情」，成為熱搜話題。