國民黨立委徐巧芯、葉元之以及桃園市議員林濤上今開記者會，質疑中央打「抗中保台」牌，但交通部在大陸的標案，卻是要經營微博、微信、小紅書等社群軟體。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調，微博是2011年開始、微信是2014年開始，都在馬英九執政時期開始，現在政府是援引過去標案，為延續性作法。

吳思瑤說，這是台灣社群媒體委託營運案，交通部觀光署上海辦事處做的標案，主要在大陸行銷台灣旅遊觀光，徐巧芯說台灣平台是用微信、微博，確實如此，微博是2011年開始、微信是2014年開始，皆在馬英九執政時期開始。

吳思瑤強調，現在政府是援引過去標案，為延續性作法，為了要推廣在中國行銷旅遊觀光資訊，勢必要使用當地的善用平台、最有效益平台。至於是否要檢視，可以來檢視，但這是援引過去的平台。

綠委沈伯洋說，原則上公務機關不使用有害資安的產品，但數發部內部有規則有例外，像是在中國的單位可以符合例外，可以跟資安長申請使用，但是就算使用還是有限制，但他也呼籲，數發部也要思考，要做相關宣傳時須用影音怎麼辦，不過這是內規，若研議符合資安就可以。