以色列軍方今（6）日開始疏散加薩走廊南部大城拉法（Rafah）部分周邊地區居民，並且呼籲拉法東部區域居民撤至人道區域，令外媒解讀以色列可能即將進攻拉法。

以色列軍方6日下令加薩走廊拉法（Rafah）東部居民撤離。

路透社報導，以色列軍方電台（Army Radio）指出，拉法周邊區域居民被撤至汗尤尼斯（Khan Yunis）及阿爾穆瓦希（Al Muwassi）附近的帳篷城，以軍稱，已在當地設置野戰醫院，並提供食物及水；另外拉法東部的巴勒斯坦人被撤至附近的「人道區域」。

以軍發布聲明指出，軍方將透過海報、簡訊、電話及媒體公告，「來鼓勵…特定區域平民逐步移動」。

美聯社評論，以軍此舉表明地面進攻拉法「迫在眉睫」。

路透社指出，以軍並未證實將對拉法展開地面行動，僅表示鼓勵拉法居民撤離，是瓦解哈瑪斯「有限範圍」行動的一部分，預估撤離行動將疏散約10萬人，以軍更稱，不會對撤離行動設定時間表，但會對行動進行評估。

以色列與哈瑪斯的和平談判再度陷入僵局，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）5日稱哈瑪斯對談判不夠認真，警告近期恐對拉法進行「非常強有力的行動」。哈瑪斯同日也攻擊以色列的主要物資過境點，釀成3名士兵喪命。

去2023年10月，哈瑪斯閃電突襲以色列後，以軍進入加薩走廊殲滅哈瑪斯份子已7個月，以軍堅稱，拉法藏匿數千名哈瑪斯份子，不拿下拉法就無法取勝。

不過拉法有超過100萬巴勒斯坦居民避難，西方及鄰國埃及擔憂以軍的地面行動恐釀成大量傷亡。