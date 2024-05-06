農業部苗栗區農業改良場參與農業部「農產品碳足跡盤查計畫」，執行台一休閒農場草莓鮮果碳足跡盤查，經過1年，該休閒農場通過環境部審查，成功取得「產品碳足跡標籤」，成為台灣第一個擁有碳標籤的草莓。

苗栗農改場表示，台灣自2009年推動碳標籤制度以來，共500多件產品取得碳標籤，但多集中於食品與製造業，農產品相對較少，草莓碳標籤的取得，不但可擴大碳標籤的農產品，更能達成「綠色消費」的目標。

苗栗農改場長呂秀英表示，農改場以環境部公布「碳足跡類別規則（CFP-PCR）生鮮水果」為依據，紀錄草莓生產到廢棄回收的碳足跡排放量，台一休閒農場生產的「400g塑膠手提盒草莓」碳排比例依序為原料階段占68.81％、製造階段占30.81％、使用階段占0.33％以及廢棄回收占0.05％，總碳足跡排放量為1.1kg CO2e。

呂秀英指出，其中原料階段為碳排熱點，以肥料、滴灌電力及種苗居前3名，為達成5年內碳足跡減量3％的目標，農改場將持續協助台一休閒農場導入專業技術團隊，輔導合理化施肥管理、提升肥料運用效率及導入節電灌溉系統。

苗栗農改場強調，生產低碳排商品有助於減少溫室氣體排放，延緩全球暖化，未來持續輔導農產品碳足跡盤查，鼓勵業者降低碳排並研發減碳技術，攜手邁向農產品永續減碳的行列。