不少飲料店都會利用社群平台宣傳活動，連鎖手搖飲店「得正」台南永康中華分店的小編，昨（5）日在社群平台PO出糖漿從果糖機流出畫面，搭配「180體育生今天說想找妳吃消夜」的文字，被網友認為有性暗示，紛紛留言砲轟，事後該分店的店長出面道歉，表示小編發文時切錯帳號，已請對方離職。

「得正」台南永康中華分店小編昨在Threads上傳一段影片，內容為糖漿從果糖機流出畫面，搭配文字寫「180體育生今天說想找妳吃消夜。」被網友認為帶有性暗示而群起撻伐，貼文在引發風波後不久就被刪除。

但該篇貼文已有不少人截圖、轉發，紛紛表示，「突然覺得不好喝了」、「到底為什麼會發這種東西啊」、「看到影片我要吐了」、「怎麼會用品牌帳號發。」

該分店店長也連發2篇道歉聲明，表示小編有兩個帳號，發文時切錯帳號，沒有仔細確認是公司帳號或個人帳號，就直接發出去，事後已嚴厲譴責，並請對方離職；店長強調，看過影片後也覺得很不舒服，雖然該名小編工作態度認真且積極，但不清楚私人品行，「這也是我識人不清，在此跟大家道歉，我們內部沒有教導好。」

店長說，他和小編聊到這件事時，對方哭得很慘，也很自責，自己身為店長也未做到監督管理，「真的很對不起」，並表示會承擔責任，也接受社會大眾的指教。