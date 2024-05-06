京華城容積率爭議6日由「京華城容積違失案專案調查小組」召開第1次會議，召集人、國民黨台北市議員游淑慧表示，調查小組將從5月13日開始，每周一、五上午10點召開調查小組會議，也會要求市府相關人員列席，並提供京華城大事紀，以及相關會議紀錄，另針對專案小組及一般議員索資皆須加註浮水印，以防資料外洩找不到源頭。

游淑慧表示，專案小組是受議會囑託，建議調查資料不要變成中央砲打議會的工具，另要求北市府不論是提供給監察院的資料或是任何議員先前的索資，都完整的給９位調查小組議員以示公平，即使資料重複也沒關係，另密件只限於調查小組，全案預計8月初繳交最後書面報告。

民進黨台北市議員許淑華表示，台智光現為偵查不公開，所以無法調閱相關資料，如果京華城調查到一半檢察官表示偵查不公開，調查小組是否就此瓦解。國民黨台北市議員鍾小平要求，市府盡快調資料提供給專案小組，盡量壓縮時間在2個月內解決。

對於一開始的調查小組名稱，社會民主黨苗博雅建議，因工務委員會先前報告專案名稱為「京華城容積弊端咎責進度專案報告」，可跟進命名為「京華城容積弊端調查小組」，民眾黨議員陳宥丞表示，調查小組並非公審，基於無罪推定原則不該出現弊端2字，最終拍板為游淑慧提出的「京華城容積違失案專案調查小組」。