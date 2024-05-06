韓劇女神朴敏英演出過包含《Healer治癒者》、《金秘書為何那樣》等熱播韓劇，今年帶來的新劇《和我老公結婚吧》也再度創造話題，創下高收視率。朴敏英6日中午一身品牌輕裝抵台，此次來台將替代言的服飾品牌進行廣告拍攝。

朴敏英雖然是從寰宇VIP通關，但下機後她仍在上電動車前稍為停留讓媒體拍照，她親切地不斷向媒體打招呼，不管是大、小愛心，臉頰愛心，還送上好幾次的飛吻，親民度破表，隨後由工作人員引導下，上電車離去。

韓劇女神朴敏英，小露香肩超性感。（陳麒全攝）

韓劇女神朴敏英嘟嘴打招呼。（陳麒全攝）

金秘書朴敏英抵台，由工作人員引導，上電車離去。（陳麒全攝）

朴敏英送飛吻。（陳麒全攝）

朴敏英抵台，在桃園機場不斷放送愛心。（陳麒全攝）

朴敏英近期在亞洲各地舉辦巡迴見面會，展現出超高人氣，門票更是一票難求，日前她突然開了直播和粉絲互動，當中多次談到「台北行」，令粉絲相當驚訝，朴敏英在5月6日抵台，將替代言的服飾品牌進行廣告拍攝。

朴敏英拍完廣告後，6月初也將在台灣舉辦粉絲見面會，主辦單位Dream High Entertainment近日證實朴敏英粉絲見面會台北場將在6月2日（週日）下午6點在ZEPP NEW TAIPEI舉辦，粉絲福利包含全場Hi-Bye活動、300人合影（每次15人／共20次）、抽親簽官方海報、親簽拍立得、藝人專屬神秘小禮等等。

朴敏英抵台，機場狂送臉頰愛心。（陳麒全攝）

金秘書大長腿超吸睛（陳麒全攝）

朴敏英下機後，親切向媒體及粉絲打招呼。（陳麒全攝）