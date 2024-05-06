新北市111學年度將交通安全教育納入學校課程計畫，並自112學年度起，首創研發在地交通安全教學示例。教育局今在於柑園國中辦理國中交通安全教育教學示例公開課，教育局長張明文到場與師生共同參與，並宣布113學年度正式成立交通安全輔導團，透過研發教材、落實課程、教師研習及諮詢輔導等策略，全面落實交通安全教育。

教育局長張明文表示，新北市長期深耕交通安全教育，2016年已跨校成立交通安全專業社群，研發交通安全教育教材；為全面落實交通安全教育，113學年度正式成立交通安全教育輔導團，透過正式編組，延聘交通安全專家學者為諮詢顧問，並邀請績優學校校長及高國中小交通安全教育專業教師擔任團員，透過研發教材教案、辦理種子教師研習及公開課、建立教學諮詢輔導體系等，協助各校交通安全教育課程發展。

新北市交通安全社群指導顧問蔡麗鳳表示，交通部頒訂之「交通安全教案手冊」於現場推動時需依在地特性及教學現場轉化。新北市交安社群教師自112學年度起，依據該套教材逐步研發高國中小「在地化交安教育課程教學示例」，由專家學者指導教師們依學區特性、學生通學需求編寫，教案經過研發、試教、檢討、修正等程序，相當嚴謹。

迄今年4月底已完成國小1至6年級教學示例彙編，近期將提供各國小教師運用。今日進行國中8年級-安全感課程教學示例公開課，協助國中教師掌握如何將交通安全教育融入領域教學。

柑園國中學務主任胡竣豪表示，國中階段交通安全課程設計特別重視培養學生風險意識，教孩子事前警覺並採取措施，避免涉入風險。教學方式可藉由小組活動，善用同儕影響力來型塑個人安全用路行為。期望透過公開課，讓更多老師了解運用教學示例。

公開授課的柑園國中陳緯杰老師表示，學校大門前道路狹窄且常有大型車出入，且學生騎自行車上學的人數占全校學生20％。本次公開課示例即透過在地化思考，從發掘學校附近潛在危險、自行車的裝備及騎乘禮儀等方向設計課程，運用平板及kahoot、padlet及google my map等教學資源，讓交通安全教育課程更加貼近學生的生活與需求。

教育局表示，持續請各校將交安教育納入課程計畫、並由社群研發教學示例、辦理種子教師培訓，同步也將課程教學納入交安訪視，輔導學校落實。另請各校依據周遭通學情境推動校本交通安全教學。呼籲家長與學校合作，從小培養學童正確用路觀念及行為。