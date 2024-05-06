受0403花蓮大地震影響，新北環狀線橋和站到板新站受損嚴重，鋼箱梁共出現11處位移，至少要一年以上才能修好。新北市捷運局粗估修復需4.42億元，民進黨市議員張嘉玲要求捷運局釐清相關責任後向北市求償，「不能讓新北市民買單」。捷運局表示，在尚未確認責任歸屬前，將專案簽准由市府災害準備金先行支應。

民進黨市議員張嘉玲表示，環狀線是台北市捷運工程局主責工程與發包，而在台北市捷運工程局與中華工程簽訂的工程契約中也提及「地下結構工程、高架結構工程、地面結構工程或與構造體安全有關之修繕工作存有保固期五年」，但0403花蓮大地震，新北震度只有5級，並未超出環狀線設計的耐震強度，捷運局應要求台北市捷運局全權負起修復責任。

捷運局指出，0403花蓮大地震導致板橋至中和站間上層橋樑受損，目前初步評估橋梁復原工程約需4.42億元，在還沒確認責任歸屬前，將專案簽准由市府天然災害準備金先行支應。

另因環狀線板橋至中和段迄今仍停駛，新北市加開接駁車運輸，目前每日搭乘運量約5000至6000人次，預估每月增加支出1500萬元，目前由新北捷運公司墊付，費用尚未實際結算，也專案簽准由市府災害準備金支應。

「這些錢不能全由新北市民買單！」張嘉玲認為，不要因為新北市與台北市都是同黨的市長，就不去進行求償給付，待調查結果、相關責任釐清後，一定要向台北市政府求償。

捷運局表示，現階段以盡速完成第三階段修復、通車為最大目標，要讓市民行的安全與便利，確保安全無虞情形下恢復通車。

捷運局表示，針對修復作業已委託第三方公正鑑定審查單位就結構有無受損、復原設計及施工方案進行審查後，再據以施作。至於責任鑑定，非優先事項，已同步請第三公正單位研析，尊重該公正單位需要時間進行詳細調查、檢測、研析等審慎作業。