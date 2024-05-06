國家住宅及都市更新中心斥資26億8131萬元投資興建台南市永康區「正強安居」社宅示意圖。（住都中心提供／洪榮志台南傳真）

國家住宅及都市更新中心在台南市積極推動社會住宅，斥資26億8131萬元投資興建的永康區「正強安居」社宅，6日舉行開工典禮，將提供1至3房型共464戶，預定2027年12月完工。由於此案鄰近原台南農校日式宿舍群歷史建築文化園區，未來還將與修復後的歷史園區串聯融合，成為全台最靠近歷史園區的社會住宅。

住都中心執行長黃景茂指出，截至4月30日為止，台南市的社會住宅已有202戶完工，8009戶已決標或興建中，較核定興建目標戶數7000戶，達成率117.3％；另有1377戶還在規畫中，總計可達9588戶。

住都中心還說，「正強安居」社宅面積為9024.58平方公尺，座落南大附中北側區位，基地位於中山南路471巷與正強街交叉口西南側，將興建2棟地上14樓、地下2層建物。其中，含公設11坪的套房246戶、20坪2房型166戶、27坪3房型52戶，還有214席汽車格位、598席機車格位。

市長黃偉哲表示，「正強安居」所在的正強里，目前並無里民活動中心，此案社宅還將結合托嬰中心、里民活動中心、社福中心等公共設施，提供在地居民友善且實際的敦親睦鄰設施，相信日後進出活動中心的每位里民，都能感受社宅好鄰居的便利。

市府都發局長徐中強認為，此案除藉由都市計畫程序取得社會住宅用地，還於變更過程中，考量基地南側臨接原台南農校日式宿舍群歷史建築的文化景觀，規範社宅規畫設計需提送台南市文化資產審議會審議，以確保社會住宅與周圍環境景觀的融合，日後住民的生活日常將與文化底蘊緊密連結，這是「正強安居」獨有的特色。