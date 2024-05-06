美國會眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，美國必須繼續支持烏克蘭，以防止更廣泛的戰爭，他將援烏計畫的拖延歸咎於共和黨內的「親普丁派」。他還說，美國不能讓烏克蘭垮台，否則美國很可能不得不捲入衝突。

傑福瑞斯在接受CBS《60 分鐘》5日播出的採訪時說，「我們不能讓烏克蘭陷落，因為如果真的陷落，美國很可能不得不捲入衝突，不僅僅是用我們的錢，還要用我們的女軍人和男軍人。」

傑福瑞斯解釋說，他認為俄羅斯總統普丁尋求重建蘇聯，這樣做將威脅北約盟國。他指出，普丁對鄰國喬治亞的入侵並沒有就此停止，他對烏克蘭東部克里米亞的接管也沒有停止，「面對這種持續的侵略，我們是否應該相信，如果我們允許普丁在烏克蘭取得成功，他只會在烏克蘭停下來？當然不會。」

上個月，美國會批准一項期待已久的法案，為烏克蘭提供610億美元的軍事和人道主義援助。傑福瑞斯說，「共和黨內有越來越多的親普丁派，他們不想支持烏克蘭，並且出於某種原因認為俄羅斯不是美國的敵人。」

傑福瑞斯並不是唯一有這種評價的人。早前也有共和黨眾議員在接受采訪時表示，俄羅斯的宣傳已滲透到他們的政黨中。傑福瑞斯還聲稱共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）正在帶頭支持俄羅斯。他說，「檢查紀錄，這就是她是誰、她所說的話以及她的信仰體系的現實。」